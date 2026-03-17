Toscana 2050 quasi nei tropici I giorni oltre i 35 gradi raddoppieranno
Nel 2025 la Toscana ha registrato la quarta estate più calda dal 1955, con temperature medie superiori ai 15 gradi. Si prevede che entro il 2050 le temperature estive supereranno i 35 gradi per più giorni rispetto al passato, con un aumento della frequenza di giornate molto calde e piogge abbondanti. Le previsioni indicano un incremento significativo di giorni oltre i 35 gradi.
Firenze, 17 marzo 2026 – Tanto caldo, molta pioggia. Se il 2025, in Toscana, non ha conquistato il podio, è comunque il quarto anno più caldo dal 1955 a oggi, con una media oltre i 15 gradi. È la fotografia scattata dal Lamma, il Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile della Toscana, che ieri ha presentato i dati dell’anno passato, ma anche alcune proiezioni per il 2050. Rispetto al periodo 1991-2020, è stato spiegato, il 2025 ha registrato una temperatura media superiore di 1,11 gradi centigradi. Il geologo Tozzi all’Università con ’Noi siamo natura’. “Dobbiamo smettere di edificare sulla costa” I numeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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