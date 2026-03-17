Nel 2025 la Toscana ha registrato la quarta estate più calda dal 1955, con temperature medie superiori ai 15 gradi. Si prevede che entro il 2050 le temperature estive supereranno i 35 gradi per più giorni rispetto al passato, con un aumento della frequenza di giornate molto calde e piogge abbondanti. Le previsioni indicano un incremento significativo di giorni oltre i 35 gradi.

Firenze, 17 marzo 2026 – Tanto caldo, molta pioggia. Se il 2025, in Toscana, non ha conquistato il podio, è comunque il quarto anno più caldo dal 1955 a oggi, con una media oltre i 15 gradi. È la fotografia scattata dal Lamma, il Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile della Toscana, che ieri ha presentato i dati dell’anno passato, ma anche alcune proiezioni per il 2050. Rispetto al periodo 1991-2020, è stato spiegato, il 2025 ha registrato una temperatura media superiore di 1,11 gradi centigradi. Il geologo Tozzi all’Università con ’Noi siamo natura’. “Dobbiamo smettere di edificare sulla costa” I numeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana 2050, quasi nei tropici. I giorni oltre i 35 gradi raddoppieranno

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