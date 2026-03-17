A San Giovanni Valdarno torna la “Nuova primavera musicale” con un evento che coinvolge diversi artisti e gruppi locali. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di musicisti provenienti dalla zona, pronti a esibirsi davanti al pubblico. La rassegna rappresenta un momento importante per la scena musicale del territorio e attirerà appassionati di diverse età.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Torna a San Giovanni Valdarno uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale cittadina. Con la primavera riparte infatti la rassegna “Nuova primavera musicale sangiovannese”, organizzata dall’Accademia musicale valdarnese sotto la direzione artistica del maestro Andrea Turini e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione propone un percorso musicale articolato in cinque concerti, in programma tra marzo e giugno nella suggestiva sala La Nonziata, confermandosi come un’importante occasione di incontro tra pubblico, giovani interpreti e artisti di consolidata esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la “Nuova primavera musicale sangiovannese”

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