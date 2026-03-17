A Torino, il difensore albanese è diventato il punto di riferimento della squadra di D’Aversa, contribuendo alla rinascita del club. Ora si prepara a scendere in campo a San Siro per affrontare il Milan, in una partita cruciale che potrebbe confermare la sua importanza nel progetto tecnico. La sfida si annuncia come un banco di prova importante per il giocatore e per la squadra.

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© Calcionews24.com - Torino, Ismajli guida la rinascita granata e ora cerca conferme a San Siro: la missione contro il Milan

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