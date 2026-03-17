Tivù Verità | Giustizia Valditara | Basta indottrinamento nelle scuole e strapotere delle correnti

Il ministro dell'Istruzione e del Merito ha commentato il referendum sulla giustizia, parlando di un clima di totalitarismo crescente e di attacchi personali rivolti a chi si schiera a favore del Sì. In un intervento pubblico, ha criticato pratiche di indottrinamento nelle scuole e il potere eccessivo delle correnti. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione politica e sociale attorno alla riforma della giustizia.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara interviene sul referendum sulla giustizia, denunciando un clima di totalitarismo strisciante e attacchi personali rivolti a chi sostiene le ragioni del Sì. «La notizia la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo, con buona pace delle polemiche inutili». Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, in un video diffuso dopo le polemiche sull’incontro con la famiglia. Ha poi aggiunto: «Mi sono divertito molto a leggere una polemica su una non notizia. Diversi esponenti della sinistra hanno ritenuto di polemizzare sulla base di una notizia del quotidiano Il Centro che dava con una certa rilevanza l’informazione che avrei incontrato un mercoledì, senza precisare la data». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Giustizia, Valditara: «Basta indottrinamento nelle scuole e strapotere delle correnti» Articoli correlati La Albanese nelle aule, Valditara respinge le accuse: «Nessuna censura, ma nelle scuole serve pluralismo contro ogni indottrinamento»Valditara lo chiarisce e rilancia con la fermezza e l’onestà intellettuale del ruolo che riveste: sulla Albanese nelle aule dei nostri istituti... Valditara dalla Fortezza: “No a indottrinamento nelle scuole”. La Cgil: “Narrazione grave e infondata”A scuola si può discutere di referendum, ma sempre nel rispetto del pluralismo e della par condicio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tivù Verità Discussioni sull' argomento Lo scopo degli assistenti sociali è supportare i nuclei, non separarli; A Firenze apre una moschea a scuola; Medici estetici abusivi, intervento della GdF di Napoli. Nuovo scontro nel caso della famiglia nel bosco. L’assistente sociale denuncia per violenza privata gli avvocati dei Trevallion. A Tivù Verità, @franborgonovo ricostruisce gli ultimi sviluppi e la replica durissima della garante dell’infanzia. x.com Siamo su Dignità Tv la televisione web che testimonia la verità #pace #NoNuclear - facebook.com facebook