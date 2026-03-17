Tirano sequestrati alla dogana 200 chili di alimentari avariati

A Tirano, nella provincia di Sondrio, sono stati sequestrati alla dogana oltre 200 chili di alimentari provenienti dalla Moldavia. Tra i prodotti confiscati ci sono carne, salumi, prodotti ittici, formaggi, passate di pomodoro e prodotti di panetteria. L'operazione è stata condotta giovedì 17 marzo 2026. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità del sequestro o sulle persone coinvolte.

Tirano (Sondrio), 17 marzo 2026 - Il carico proveniva dalla Moldavia ed era composto da oltre 200 chili di prodotti alimentari tra cui carne, salumi, prodotti ittici, formaggi, passate di pomodoro e prodotti di panetteria. Lo hanno sequestrato - e successivamente provveduto a distruggere presso un impianto autorizzato allo smaltimento - i finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che nell’ambito dei controlli doganali effettuati presso il valico di confine di Piattamala hanno intercettato nei giorni scorsi un cittadino di nazionalità moldava alla guida di un furgone risultato non idoneo al trasporto di alimenti freschi, all’interno del quale vi erano appunto erano 22 scatoloni contenenti derrate alimentari destinate a diverse località del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tirano, sequestrati alla dogana 200 chili di alimentari avariati Articoli correlati Massa-Carrara: 200 chili di pesce sequestrati, 13.500 euroNel cuore della provincia di Massa-Carrara, l’attività di vigilanza sul settore ittico ha prodotto risultati tangibili e severi. Controlli della guardia costiera, sequestrati oltre 3.200 chili di pesceLa capitaneria di porto di Gaeta nell'ultimo mese ha portato avanti diverse operazioni che hanno permesso di sequestrare circa 3200 chilogrammi di...