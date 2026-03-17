A Massa, un ragazzino di appena 11 anni si distingue nel mondo delle moto, seguendo le orme di grandi campioni come Valentino Rossi. Sin da piccolo, si dedica con passione alle competizioni e si fa notare per le sue capacità. La sua presenza nel panorama delle corse giovanili sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua carriera sembra appena all’inizio, ma già promette bene.

Massa, 17 marzo 2026 – Non ha ancora 12 anni ed è una grande promessa delle due ruote. Parliamo di moto. Si chiama Thomas Gassani, è nato a Massa il 24 giugno 2014 e sta già trasformando la sua grande passione in un vero e proprio progetto di vita. Il suo viaggio nel mondo delle due ruote inizia nel 2021, a soli 7 anni: quello che era partito come un gioco in un mini autodromo locale si è trasformato rapidamente in qualcosa di molto più grande. Fin dalle prime curve, Thomas dimostra una naturale predisposizione alla velocità e un controllo del mezzo fuori dal comune. Un po’ come Valentino Rossi. Anno dopo anno, Thomas cresce attraversando tutte le fasi del percorso formativo motociclistico: dalle prime esperienze amatoriali fino alle competizioni regionali e interregionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Thomas Gassani, la promessa delle moto. A 11 anni sulle orme di Valentino Rossi

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