Fuggito dall'opprimente melassa para-sentimentale della città, è tornato al tramonto di febbraio: la maglia oggi cade meglio, il viso è più smunto e la mascella più affilata Ni Castel di Sangro 09082025 - amichevole Napoli-Girona foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: esultanza gol Kevin de Bruyne La settimana degli Oscar ha lasciato Leonardo DiCaprio a mani vuote. Nonostante il film da lui interpretato in qualità di protagonista, abbia fatto incetta di statuette. Pur non essendo dei fan sfegatati di Jack Dawson, non possiamo non guardare con enorme affetto all’unico film nel quale abbia meritato, ed effettivamente vinto, una statuetta: The Revenant. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - The Revenant del Napoli è De Bruyne: intelligenza calcistica fuori portata per il campionato italiano

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