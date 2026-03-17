The Last of Us 3 | Patrick Wilson entra nel cast! Svelate le prime novità sulla trama

In occasione dell’annuncio di The Last of Us 3, si è saputo che l’attore Patrick Wilson entra nel cast del nuovo capitolo. A tre anni dal debutto del primo gioco e della serie, sono state condivise le prime novità sulla trama, senza tuttavia svelare dettagli specifici. L’attenzione si concentra sulle novità relative al cast e alle anticipazioni sulla storia.

A tre anni dal debutto che ha ridefinito il genere degli adattamenti videoludici, l’universo di The Last of Us continua a far parlare di sé. Dopo una seconda stagione intensa e divisiva, l’attenzione si sposta ora sulla terza stagione di The Last of Us, con conferme ufficiali sul cast e dettagli cruciali sulla trama che promettono di approfondire il passato di Abby. Patrick Wilson si unisce al cast: sarà Jerry Anderson. La notizia più calda, confermata da Deadline, riguarda l’ingresso di Patrick Wilson (celebre per The Conjuring e Insidious ) nel cast della serie HBO. Wilson interpreterà un ruolo fondamentale per la mitologia del racconto: il Dottor Jerry Anderson, ovvero il padre di Abby. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Last of Us 3: Patrick Wilson entra nel cast! Svelate le prime novità sulla trama Articoli correlati Le libere donne, cast, trama e curiosità sulla nuova fiction con Lino GuancialeLino Guanciale, tra i volti più amati della fiction targata Rai, torna con un una nuova miniserie ad alto carico emotivo: Le libere donne, in onda... Leggi anche: Fratelli Demolitori con Jason Momoa e Dave Bautista su Prime Video: trama e cast Altri aggiornamenti su The Last Temi più discussi: 3 videogiochi il cui finale mi ha cambiato per sempre; Le nomination dei BAFTA Games Awards 2026: Clair Obscur ne ottiene molte, ma non quanto The Last of Us e GoW; Il futuro di The Last of Us Parte 3 genera un intenso dibattito tra i fan sul possibile prequel di Joel; 1348 Ex Voto - La recensione. The Last of Us 3: il punto sulla terza stagione della serie HBOLa stagione 3 di The Last of Us si staglia all'orizzonte, ed iniziano ad emergere i primi dettagli di quello che sarà il proseguo delle avventure di Ellie. serial.everyeye.it The Last of Us – Stagione 3 aggiunge due nuovi attori al cast, tra cui un personaggio chiave legato a JoelThe Last of Us - stagione 3 aggiunge Jason Ritter e Patrick Wilson al cast. Wilson interpreterà Jerry, il padre di Abby. cinefilos.it Bosco Sodi The Last Day a site-specific 57 ft. long polyptych Created with silver pigments and organic materials, the work questions the fast deterioration of our planet and the impermanence of life – one of the essential Buddhist doctrines: all of conditioned exi - facebook.com facebook