HBO ha annunciato l’ingresso nel cast della terza stagione di The Last of Us di Patrick Wilson e Jason Ritter. I due attori si aggiungono al progetto, che sta già attirando l’attenzione dei fan. La produzione continua a prepararsi per i nuovi episodi, mentre l’attenzione si concentra sulle novità che arriveranno nel prosieguo della serie. L’attesa per la stagione resta alta.

Nonostante l’attesa per i nuovi episodi sia ancora alta, HBO guarda già al futuro di uno dei suoi franchise di punta. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il cast della terza stagione di The Last of Us si arricchisce di nomi di peso: Patrick Wilson (Watchmen, The Conjuring) e Jason Ritter (Matlock) si uniscono ufficialmente alla produzione in ruoli ricorrenti. La curiosità maggiore riguarda proprio Ritter: l’attore aveva già partecipato alla prima stagione “sotto copertura”, interpretando un Clicker non accreditato in due episodi. Questa volta avrà un volto e un nome: Hanley, un soldato del WLF. Patrick Wilson, invece, vestirà i panni di Jerry, figura chiave legata al passato di Abby (interpretata da Kaitlyn Dever). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Last of Us 3: Patrick Wilson e Jason Ritter si uniscono al cast della terza stagione

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Patrick Wilson è entrato nel cast della terza stagione di The Last of Us; interpreterà Jerry, il padre della protagonista Abby (Kaitlyn Dever) Tra le altre novità, Jason Ritter entra nel cast nel ruolo di Hanley, descritto come un soldato del WLF Inoltre, Ariela Bare - facebook.com facebook