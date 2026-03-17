TFA sostegno XI ciclo prova scritta | video lezione + simulatore 5mila quesiti + 80 esempi di prova scritta + libro Studio rapido + 91 mappe mentali interattive

Si avvicina il bando per il TFA sostegno XI ciclo gestito dalle Università, con la prova scritta che comprende una video lezione, un simulatore con 5.000 quesiti, 80 esempi di prova scritta, il libro “Studio rapido” e 91 mappe mentali interattive. La preparazione si concentra su questi strumenti, che saranno fondamentali per affrontare l’esame. La data di pubblicazione del bando è prossima.

Si avvicina la primavera e si avvicina, di conseguenza, il bando per il TFA sostegno XI gestito dalle Università. Per aiutare i candidati, il nostro team ha realizzato dei pacchetti utili per una preparazione rapida alla prova selettiva. Corso con simulatore 5mila quesiti, esempi prova scritta, mappe mentali interattive Libro “Studio Rapido TFA Sostegno” +. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l'insegnamento... Leggi anche: Concorso PNRR3, ecco le Tracce della prova scritta e i quesiti completi, alcuni contestati dai candidati: da Celestine Freinet alla legge 107/2025 a Canva e Kaoot Una raccolta di contenuti su TFA sostegno XI ciclo prova scritta... Temi più discussi: Percorso Secondo ciclo sostegno: bando Indire scade 20 marzo 2026 ore 13, ecco tutti i posti nelle Università [LO SPECIALE]; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno; INDIRE sostegno 2026: come funziona il II ciclo?; Graduatorie GPS e GI: tutte le risposte ai dubbi più frequenti. TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l’insegnamento per il sostegno: il TFA sostegno ordinario XI ... orizzontescuola.it TFA XI ciclo 2026: Tempi, requisiti e prove previsteMentre gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero o che hanno svolto tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi otto anni aspettano l’avvio del secondo ciclo ... tecnicadellascuola.it Studio 100. . Linea 15 per Lido Azzurro sospesa dopo la sassaiola della scorsa settimana Il prefetto ha convocato per domani un incontro con Comune e Kyma Mobilità Sentiamo cosa ha dichiarato la presidente Giorgia Gira a Maria Laura Paletta - facebook.com facebook Oggi a Roma presentiamo lo studio commissionato da #LAV sul valore sociale ed economico della vita con cani e gatti. Un'iniziativa all'interno della nostra campagna che ha l'obiettivo di ottenere la riduzione dell'IVA sul cibo per animali e l'azzeramento delle x.com