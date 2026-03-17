Teyana Taylor ha spiegato a VF di aver deciso di occuparsi personalmente del proprio stile durante la stagione dei premi, consapevole che molte ragazze sarebbero disposte a fare di tutto per il suo lavoro e il suo abito Chanel. L’attrice ha condiviso questa scelta, evidenziando come preferisca gestire in prima persona il proprio look in un momento così importante.

«È molto difficile trovare un abito che calzi come questo, ma che sia anche comodo», dice Taylor. «Che mentre lo indossi ti permetta di muoverti, di girare su te stessa. Mi sembrava di fluttuare!». Ride. Ci pensa su. E quando l’euforia si è placata, trova finalmente le parole: «Ok, ti faccio qualche spoiler», dice. «Ti dico tutto, tanto questo pezzo uscirà dopo che l’avrai visto». «Chanel super classico, bianco e nero», comincia. «Da fiaba! Leggero, come volare!». Taylor, a quanto pare, non vedeva l’ora di parlare del suo abito, un vestito bianco e nero che le fascia il corpo nella parte superiore per poi esplodere in una gonna e uno strascico di piume a cascata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Teyana Taylor sa che «un milione di ragazze farebbe carte false per il suo lavoro» (e per il suo abito Chanel)

Articoli correlati

Teyana Taylor, chi è la giovane attrice che ha dedicato il suo premio alle ragazze nereTra i momenti più emozionanti della cerimonia dei Golden Globes 2026 c’è l’annuncio della vittoria di Teyana Taylor.

Teyana Taylor dedica il suo primo Golden Globe «alle piccole ragazze nere: la nostra dolcezza non è un difetto, la nostra profondità non è eccessiva»Teyana Taylor piange, ride, vorrebbe urlare, abbraccia tutti, anche Julia Roberts, incontrata lungo il tragitto verso il palco.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Teyana Taylor

Temi più discussi: Mi ha spinta e voleva anche che mi scusassi, Teyana Taylor e la lite con l'addetto alla sicurezza agli Oscar. Cosa è successo; Quando Teyana Taylor partecipò a My Super Sweet 16 su MTV; Le Air Jordan 3 di Teyana Taylor sono incredibili; Nicole Kidman, Teyana Taylor e le altre star meglio vestite della settimana.

Teyana Taylor, polemica per il finto entusiasmo agli Oscar. La sua replicaTeyana Taylor è una tipetta tosta. Diretta e genuina come poche a Hollywood. E lo ha dimostrato anche subito dopo la cerimonia degli Oscar 2026, che l’ha vista godere del successo ... dilei.it

Teyana Taylor, spintoni e veleni: il retroscena amaro degli Oscar 2026Letteralmente imbestialita subito dopo la fine della cerimonia. Ma cos'è successo all'attrice di Una battaglia dopo l'altra? iodonna.it

PORTATE UNA TISANELLA A TEYANA TAYLOR! – ALL CERIMONIA DEGLI OSCAR, L’ATTRICE AMERICANA SBROCCA... x.com

Non mettere le mani addosso a una donna. " Le parole di Teyana Taylor hanno fatto il giro dei social subito dopo la notte degli Oscar 2026, quando un video la ritrae mentre si confronta duramente con un addetto alla sicurezza. Taylor, candidata come miglior - facebook.com facebook