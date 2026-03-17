Il tribunale di Udine ha condannato un uomo a 14 mesi di carcere per aver rubato tessere che hanno causato un danno di circa 4.000 euro. La sentenza è definitiva e riguarda un episodio avvenuto nel territorio friulano alla fine del 2023. La vicenda si è conclusa con questa decisione giudiziaria, dopo il procedimento legale.

Il tribunale di Udine ha emesso una sentenza definitiva per un caso che ha coinvolto il territorio friulano a fine 2023. Andrea Levacovich, cinquantunenne residente a Martignacco, ha accettato un patteggiamento che lo condanna a quattordici mesi di reclusione. L’episodio risale all’ultimo trimestre del 2023, quando l’imputato utilizzò due tessere carburante sottratte per effettuare acquisti in diverse località della provincia. Le stazioni di servizio colpite si trovano a Basiliano, Talmassons e Pozzuolo, luoghi strategici per la logistica locale. Gli atti processuali indicano che il danno economico ammontava a oltre quattromila euro, somma sostenuta con carte intestate alla Pabe srl di Basiliano e alla Ceda Impianti srl di Rivignano Teor. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tessere rubate: 14 mesi di carcere per 4.000 euro di danno

Articoli correlati

Borse rubate e vendute: 4.000 euro e l’arresto a NapoliUna storia che inizia con un click casuale su un profilo social e finisce tra i ferri dei carabinieri a Napoli.

Investire 7.000 euro in buoni fruttiferi postali conviene? Quali danno i rendimenti più altiI buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di risparmio e investimento garantiti dallo Stato, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati...