Una violenta scossa di terremoto ha colpito l’isola durante la notte, causando paura tra la popolazione. La sequenza si è aperta con un silenzio sospeso, seguito da un tremore improvviso che ha fatto vibrare case e strade. Dopo il sisma, tutto si è immerso nel buio, lasciando le persone nel caos e nell’incertezza.

È successo tutto in poche ore, come un colpo secco che interrompe il respiro: prima il silenzio teso, poi il tremore improvviso sotto i piedi e, subito dopo, il buio che inghiotte strade e case. La gente è scesa in fretta, cercando aria, cercando spazio, cercando di capire se quella vibrazione fosse un incubo o la realtà. Nell’oscurità, ogni rumore sembra più forte: porte che sbattono, passi rapidi, voci spezzate. L’ansia corre veloce, alimentata dall’idea che non sia finita, che possa arrivare un’altra scossa. E intanto, senza luce, anche le cose più semplici diventano difficili: orientarsi, chiamare, ricevere notizie, sentirsi al sicuro. Terremoto: scossa forte, panico e verifiche in corso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto, violenta scossa scuote l’isola: notte di paura

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