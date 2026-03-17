Terranuova Traiana–Grosseto Le decisioni dell’Osservatorio del Viminale

Le autorità stanno monitorando la partita tra Terranuova Traiana e US Grosseto 1912, che si terrà domenica 22 marzo allo stadio “Mario Matteini”. L’attenzione è alta in vista dell’evento sportivo, e le decisioni dell’Osservatorio del Viminale sono state comunicate in giornata. La partita è stata ufficialmente programmata e si svolgerà come previsto.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Si accende l’attenzione delle autorità in vista della sfida tra Terranuova Traiana e US Grosseto 1912, in programma domenica 22 marzo allo stadio “Mario Matteini”. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, riunitosi lo scorso 10 marzo, ha infatti inserito l’incontro tra quelli considerati delicati sotto il profilo dell’ordine pubblico, classificandolo come evento con “profili di criticità”. Alla luce di questa valutazione, la Questura di Arezzo sarà chiamata a definire le misure organizzative e di sicurezza più adeguate. Il tema sarà affrontato in una riunione tecnica alla quale parteciperanno anche le due società coinvolte, con l’obiettivo di individuare soluzioni in grado di garantire il regolare svolgimento della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana–Grosseto. Le decisioni dell’Osservatorio del Viminale Articoli correlati Giovani talenti dell’Aquila Montevarchi e del Terranuova Traiana al Torneo di ViareggioArezzo, 03 marzo 2026 – Il centrocampista Alessandro Galeota e l’attaccante Francesco Galastri dell’Aquila Montevarchi, insieme Gabriele Fantoni del... Terranuova Traiana domenica sul campo del CannaraArezzo, 16 gennaio 2026 – Dopo il pareggio interno maturato contro lo Scandicci, il Terranuova Traiana è pronto a tornare in campo per affrontare il... Altri aggiornamenti su Terranuova Traiana Grosseto Le... Temi più discussi: Terranuova Traiana–Grosseto, l’Osservatorio del Viminale dispone misure di sicurezza per la gara del 22 marzo; Il Grosseto si ferma in casa: 1-1 con lo Scandicci. Resta saldo il primo posto: +12 dal Seravezza; Grosseto, dopo la pausa arriva l’ottava Scandicci. I convocati di mister Indiani; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite. Terranuova Traiana–Grosseto. Le decisioni dell’Osservatorio del ViminaleArezzo, 17 marzo 2026 – Si accende l’attenzione delle autorità in vista della sfida tra Terranuova Traiana e US Grosseto 1912, in programma domenica 22 marzo allo stadio Mario Matteini. L’Osservator ... sport.quotidiano.net Terranuova Traiana-Us Grosseto: c’è una possibilità che il match venga posticipatoCondividi i nostri contenutiGrosseto – Esiste una possibilità perché la gara tra Terranuova Traiana e Us Grosseto possa essere posticipata all’8 di aprile. Questo potrebbe accadere nel caso in cui la ... grossetosport.com ASD Terranuova Traiana. . Pronti a rivivere la ventisettesima stagionale di Serie D, decima di ritorno Gli highlights del match #SanDonatoTerranuova 0-1 dallo stadio comunale Leonardo #Pianigiani di #Tavarnelle Val di Pesa Servizio a cura di R - facebook.com facebook