Durante una puntata di Domenica In, Teo Mammucari ha chiesto a Mara di allontanare Peppe Iodice, affermando che ci sarebbero ospiti più importanti. La scena ha catturato l’attenzione del pubblico e dei presenti in studio, generando reazioni diverse tra chi era presente e sui social. L’episodio si è concluso senza ulteriori sviluppi o chiarimenti ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi giorni, l’intervento di Teo Mammucari durante l’intervista di Mara Venier con Peppe Iodice è diventato un argomento di discussione virale sui social media e nei principali siti di informazione. L’episodio, trasmesso nell’ultima puntata di Domenica In, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli esperti del settore. Mammucari ha interrotto bruscamente la presentazione del film di Iodice con commenti poco lusinghieri, generando un clima di imbarazzo sia per il comico napoletano che per la conduttrice. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Teo Mammucari: “Mara, allontana Peppe Iodice, abbiamo ospiti più importanti!”

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Attacco di Teo Mammucari a Peppe Iodice o gag uscita male Voi che ne pensate #Striscialanotizia #DomenicaIn x.com