A Foligno, due giovani sono stati arrestati dopo un tentato furto in un'azienda. I ladri sono stati intercettati dai sistemi di videosorveglianza installati sul sito, che hanno permesso alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente. L'episodio si è concluso con l'arresto dei due sospetti, che ora sono a disposizione delle autorità.

Due giovani sono stati arrestati per tentato furto aggravato nella zona industriale di Foligno, dopo essere stati sorpresi dalle forze dell’ordine mentre cercavano di introdursi in un’azienda. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del titolare che, tramite il sistema di videosorveglianza, ha notato la presenza di alcuni intrusi e ha prontamente allertato le autorità. Tentato furto a Foligno La segnalazione e l'intervento tempestivo La fuga e l'arresto dei responsabili Le conseguenze dell'arresto Tentato furto a Foligno Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato la scorsa notte in via delle Industrie, nella zona industriale di Foligno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentano di rapinare un'azienda a Foligno ma vengono incastrati dai sistemi di videosorveglianza, due arresti

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