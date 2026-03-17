Tenta di truffare una 99enne Rincorso nei campi e acciuffato

A Magione, una donna di 99 anni è stata presa di mira da un uomo che ha tentato di truffarla nei giorni scorsi. La vittima è riuscita a mettersi in salvo grazie all’intervento tempestivo di un familiare, che ha inseguito il sospetto nei campi e lo ha fermato. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine e portato in caserma.

Magione (Perugia), 17 marzo 2026 – Una donna di 99 anni, residente a Magione, è stata vittima nei giorni scorsi di un odioso tentativo di truffa sventato solo grazie alla prontezza di un familiare. L’anziana era stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere che, con l’inganno di un gravissimo incidente stradale causato dalla figlia, le aveva intimato di consegnare con urgenza denaro o oro per coprire presunte spese legali. Tutto rigorosamente falso. Presa dal panico, la 99enne aveva già preparato una busta contenente circa 700 euro in contanti e diversi monili d’oro, tra cui la propria fede nuziale, pronta a consegnare il tutto a un giovane che la attendeva fuori dal cancello di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tenta di truffare una 99enne. Rincorso nei campi e acciuffato Articoli correlati Leggi anche: "La sua auto è stata coinvolta in una rapina": si finge carabiniere per truffare una 99enne Ferrara, finto agente prova a truffare una 99enne: arrestato dai poliziotti infiltrati in casaÈ stato arrestato un uomo di 40 anni per truffa aggravata ai danni di una donna di 99 anni a Ferrara. Una selezione di notizie su Tenta di truffare una 99enne Rincorso... Temi più discussi: Tenta di truffare un'anziana e la spintona per entrare in casa: arrestato; Tenta di truffare un’anziana, arrestato a Milano; Tenta di truffare un'anziana ultra 90enne e la spintona per entrare in casa: 42enne arrestato; OVARO | TENTA DI TRUFFARE UNA 81ENNE DI OVARO: COLTO IN FLAGRANZA DI REATO E ARRESTATO. Tenta di truffare una 99enne. Rincorso nei campi e acciuffatoMagione (Perugia), 17 marzo 2026 – Una donna di 99 anni, residente a Magione, è stata vittima nei giorni scorsi di un odioso tentativo di truffa sventato solo grazie alla prontezza di un familiare. L’ ... lanazione.it Tenta di truffare un'anziana, raggiro sventato da impiegato bancaL'intuito di un impiegato di banca e le telecamere di videosorveglianza del Comune hanno permesso di sventare una truffa a una anziana a Bogliasco. Uno degli autori è stato individuato e denunciato da ... rainews.it L'auto è in fiamme, lui tenta di spegnerle ma resta ustionato - facebook.com facebook Bloccato il transito di #petrolio e #gas nel Golfo, #Washington tenta di condividere costi e rischi della crisi con partner riluttanti. La partita su #Hormuz diventa il vero nodo geopolitico della guerra. Di @stefostefanini: x.com