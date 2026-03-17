A Bologna, nel quartiere Pilastro, si è conclusa con sospensione la commissione pubblica dedicata al Museo dei bambini. La riunione, aperta ai cittadini, si è trasformata in un momento di tensione, con urla e proteste che hanno interrotto i lavori. La discussione riguardava il progetto del museo, suscitando reazioni forti tra i partecipanti. La seduta è stata interrotta prima della conclusione.

Bologna, 17 marzo 2026 – Resta acceso il clima al Pilastro dove alla fine è stata sospesa – fra interruzioni, urla e polemiche – la seduta di commissione del quartiere San Donato-San Vitale, aperta alla cittadinanza, sul discusso Museo dei bambini. Ma già prima dell’inizio ci sono stati momenti di tensione, a partire da uno striscione: è scattato, infatti, un parapiglia all'arrivo degli attivisti contrari all'opera davanti alla casa di quartiere in via Dino Campana. La commissione è iniziata, ma alla fine la tensione è man mano salita, fino a quando assessori e dirigenti hanno lasciato la sala. “Sono squadristi”, ha commentato l'assessore Daniele Ara riferendosi ai contestatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tensione per il Museo dei bambini al Pilastro: sospesa la commissione pubblica fra urla e proteste

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