Tennis Vittoria Arginelli che doppietta Singolo e doppio conquistati

Vittoria Arginelli ha ottenuto una doppia vittoria in una giornata intensa di tennis, conquistando sia il titolo nel singolare che nel doppio. La giocatrice de La… ha dimostrato grande determinazione e abilità in entrambe le gare, portando a casa due trofei. La sua performance è stata apprezzata dagli spettatori e ha rafforzato la sua posizione nel circuito. La competizione si è svolta senza intoppi e con un pubblico numeroso.

È arrivata una splendida doppietta per Vittoria Arginelli (foto), la talentuosa tennista de La Meridiana che, allenata dal papà Alessandro, ha conquistato il successo sia nel singolo che nel doppio Under 10 nella prima tappa del circuito ’Junior Next Gen Italia’, il più importante circuito giovanile italiano, svoltasi al Circolo del Castellazzo di Parma in cui erano al via oltre 800 ragazzi in una settimana di gare che ha visto 825 iscritti ai tornei di singolare fra maschi e femminile e 306 a quelli di doppio, con più di 950 gare giocate dal 4 al 15 marzo. Nel singolare Vittoria ha fatto percorso netto perdendo un solo game nelle 4 gare... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Vittoria Arginelli, che doppietta. Singolo e doppio conquistati Articoli correlati Leggi anche: AO Junior, Massellani che amarezza: fuori agli ottavi sia in singolo che in doppio Leggi anche: Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis, racconta: «Gigi Riva? Ci ho giocato a tennis in doppio: correva e lottava come un pazzo»