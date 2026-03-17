Tennis settimana storica | ora Sinner ha un vantaggio su Alcaraz

Questa settimana rappresenta un momento importante per il tennis italiano maschile, con Sinner che ottiene un vantaggio su Alcaraz in una serie di match. Il circuito internazionale ha visto protagonisti questi due giocatori, che hanno disputato incontri di rilievo. La vittoria di Sinner su Alcaraz ha segnato un risultato significativo nel confronto tra i due atleti.

È una settimana storica per il tennis italiano maschile che sta vivendo un periodo d’oro, destinato a rimanere negli annali. Per la prima volta nell’era moderna, l’Italia può vantare ben quattro giocatori tra i primi venti del ranking ATP. L’Italia è nella storia con quattro giocatori nei primi 20 nella classifica ATP. Un traguardo che certifica la crescita costante e strutturata di tutto il movimento. A guidare la classifica c’è Jannik Sinner, oggi numero 2 del mondo e già capace di raggiungere la vetta della classifica ATP, impresa mai riuscita prima a un italiano. Accanto a lui brillano Lorenzo Musetti, stabilmente tra i primi cinque, e Flavio Cobolli, che continua la sua ascesa fino alla posizione numero 14, impreziosita anche da un successo in doppio misto a Indian Wells insieme a Belinda Bencic. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Uscito il Draw di #miamiopen ... #janniksin bye al primo turno e poi uno che viene dalle qualificazioni oppure #dzmhur...tennista bosniaco ranking 79 #atp Good luck Jannik - facebook.com facebook

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