Tempo Alpe Adria 2026 | camper enogastronomia e outdoor

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si svolgerà alla Fiera di Udine la seconda edizione di Tempo Alpe Adria, una manifestazione dedicata a camper, enogastronomia e attività outdoor. L’evento vedrà la partecipazione di espositori e visitatori interessati a scoprire novità e tendenze nel settore. La fiera si svolgerà in due giorni, offrendo occasioni di approfondimento e incontri tra appassionati e professionisti.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si terrà alla Fiera di Udine la seconda edizione della manifestazione dedicata al tempo e all’outdoor, denominata Tempo Alpe Adria. L’iniziativa, organizzata dalla società Multimedia Tre in collaborazione con Udine Esposizioni, mira a riunire famiglie, viaggiatori e appassionati di attività all’aria aperta sotto un unico tetto fieristico. Durante la conferenza stampa odierna, i promotori hanno delineato un programma che spazia dal mondo dei camper all’enogastronomia locale, passando per il benessere olistico e le due ruote. L’evento non è solo una vetrina commerciale ma rappresenta un punto d’incontro strategico cerca ispirazione per le vacanze e per gli hobby stagionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tempo Alpe Adria 2026: camper, enogastronomia e outdoor Articoli correlati Fiera del Tempo Libero Alpe Adria a Udine, due giorni per tutti gli appassionatiA Udine il 21 e 22 marzo ritorna la fiera del tempo libero, un salone dedicato alla vita all’aria aperta, al turismo e al benessere. Vacanze outdoor 2026: sei esperienze indimenticabiliNel 2026 chi programma una fuga non cerca più solo una destinazione, ma un’avventura che sorprende e resta nel cuore. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tempo Alpe Adria Discussioni sull' argomento Turismo lento, rigenerazione urbana e cittadinanza attiva: a Tarvisio un ciclo di incontri; La Fiab lancia un appello: Più ciclabili per i turisti; Riaprono le serre tropicali di Bordano: nuova stagione e tante sorprese per la Casa delle Farfalle; Cecità, il libro di Josè Saramago presentato a Pocenia. Che tempo faceva a Alpe Devero il 15 Febbraio 2026 - Archivio Meteo Alpe Devero- seleziona provincia - Alessandria (AL) Asti (AT) Biella (BI) Cuneo (CN) Novara (NO) Torino (TO) Verbano-Cusio-Ossola (VB) Vercelli (VC) ... ilmeteo.it Le diverse sfaccettature della vacanza e dell’outdoor s’incontrano alla Fiera del Tempo Libero Alpe Adria , in programma dal 21 al 22 marzo alla Fiera di Udine . Un weekend dedicato alle famiglie e agli appassionati di viaggi e della vita all’aria aperta, alla r - facebook.com facebook