Tempesta nel Mediterraneo | 17 morti superstiti rimpatriati

Nel Mediterraneo centrale, una tempesta improvvisa ha causato la morte di diciassette persone, mentre alcuni superstiti sono stati rimpatriati. L'organizzazione Alarm Phone ha confermato il bilancio delle vittime e le operazioni di rimpatrio sono in corso. Nessun dettaglio sulle identità o le origini delle persone coinvolte è stato reso pubblico. La situazione rimane sotto attenta osservazione da parte delle autorità.

Il Mediterraneo centrale ha inghiottito diciassette vite durante una violenta tempesta, lasciando un bilancio tragico che l’organizzazione Alarm Phone ha confermato oggi. Mentre la nave con a bordo circa sessanta migranti era alla deriva due giorni fa, il destino si è ormai deciso: i sopravvissuti sono stati rimpatriati in Libia e ora risiedono in un centro di detenzione. L’ultima posizione nota dell’imbarcazione coincideva con il cuore della burrasca, rendendo impossibile qualsiasi intervento immediato da parte dei soccorsi. La notizia arriva come un colpo durissimo monitora le rotte migratorie nel bacino del mare, dove la violenza degli elementi naturali si somma alla vulnerabilità delle persone in fuga. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tempesta nel Mediterraneo: 17 morti, superstiti rimpatriati Articoli correlati Migranti, Alarm Phone: “17 morti in tempesta Mediterraneo”(Adnkronos) – "Secondo le nostre fonti 17 persone non sono sopravvissute alla tempesta". Migranti in pericolo: oltre 1000 persone dispersi nel Mediterraneo a causa della tempesta Harry**Sono oltre mille i migranti dispersi nel Mediterraneo a causa della tempesta Harry. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tempesta nel Mediterraneo 17 morti... Temi più discussi: Jolina si piazza sullo Stretto, cosa aspettarsi in Sicilia: tre giorni di piogge torrenziali, vento e freddo; Instabilità in aumento, tornano le piogge. Ecco dove; Allerta Meteo, inizia la fase clou del maltempo in Calabria e Sicilia: temporali violentissimi in corso, 200mm di pioggia in Aspromonte | LIVE; Migranti, Alarm Phone: 17 morti in tempesta Mediterraneo. Migranti, Alarm Phone: 17 morti in tempesta MediterraneoOggi il drammatico epilogo. In 17 sarebbero morti, gli altri sopravvissuti, invece, sono stati stati riportati in Libia. Si trovano adesso in un centro di detenzione - dice l'ong -. Queste morti e qu ... adnkronos.com MIGRANTI: TEMPESTA NEL MEDITERRANEO. LA SEA-WATCH 5 CHIEDE UN PORTO SICURO PER 84 PERSONE, L’ITALIA LO ASSEGNA A OLTRE 1.100 KMLa tempesta non accenna a placarsi nel Mediterraneo, dove, tra onde alte più di 2 metri si trova la nave umanitaria della Sea-Watch, con a bordo 84 persone tratte in salvo nei giorni scorsi. Su Radio ... radiondadurto.org A #Gaza, oggi, perfino il vento diventa una minaccia. Per chi ha perso tutto, anche una tempesta di #sabbia può trasformarsi nell’ennesima prova di sopravvivenza. - facebook.com facebook Maltempo Calabria, emergenza nel porto di Cetraro: yacht di 22 metri rischia di affondare nella tempesta x.com