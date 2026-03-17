Teheran | ‘se gli Usa mandano truppe di terra sarà un altro Vietnam’

Il viceministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che se gli Stati Uniti invieranno truppe di terra nel conflitto in Medio Oriente, sarà come affrontare un altro Vietnam. La sua frase è stata rivolta direttamente agli Stati Uniti di Donald Trump, senza ulteriori commenti o analisi. La dichiarazione rappresenta un avvertimento chiaro e diretto riguardo alle possibili conseguenze di un intervento militare terrestre.

“Un intervento di terra sarebbe del tutto illegale ma noi siamo comunque pronti a difenderci”, ha aggiunto Saeed Khatibzadeh in un’intervista a Teheran con l’inviato di Sky News. Il viceministro ha sottolineato che l’Iran è disposto a combattere finché necessario e che il Paese non è attualmente concentrato su una soluzione diplomatica. (ANSA) “Il mio ultimo contatto con il signor Witkoff risale a prima che il suo datore di lavoro decidesse di stroncare la diplomazia con un altro attacco militare illegale contro l’Iran. Qualsiasi affermazione contraria sembra mirata unicamente a ingannare i commercianti di petrolio e l’opinione pubblica”. Lo... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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