Teatro di Fiesole | Alessandro Riccio in L’hai mai visto il diavolo?

Alessandro Riccio sarà protagonista al Teatro di Fiesole con lo spettacolo «L’hai mai visto il diavolo?». L’attore e autore interpreterà il ruolo del Diavolo del Male, inserendo nel testo battute a sorpresa e una vena comica. Lo spettacolo propone una rilettura del personaggio attraverso un approccio che combina umorismo e improvvisazione. La rappresentazione si terrà in una data ancora da definire.

FIRENZE – Ben noto trasformista, capace di lavorare sul trucco fino a diventare qualunque personaggio di ogni epoca e di ogni età (non necessariamente di sesso maschile), Alessandro Riccio stavolta diventa nientemeno che il diavolo come se lo figura l’immaginazione popolare: scritto da lui e da Niccolò Testi, debutta al Teatro di Fiesole L’hai mai visto il diavolo?, nuovo spettacolo in scena (per ora: i biglietti stanno andando a ruba) da martedì 24 a domenica 29 marzo. Con Riccio, ci sono Piera Dabizzi, Lorenzo Carcasci e Daniele Sabattani. Un diavolo assilla un giovinastro che cerca in tutti i modi di non farsi traviare. Chi vincerà tra i... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Teatro di Fiesole: Alessandro Riccio in «L’hai mai visto il diavolo?» Articoli correlati Fiesole, in scena ‘La meccanica della gelosia’ di Alessandro RiccioFirenze, 1 gennaio 2026 – Archiviato il doppio appuntamento di Capodanno, ancora repliche per “La meccanica della gelosia”, il nuovo, esilarante,... Il diavolo veste Prada 2: il secchiello per i popcorn dedicato al film è il più fashion che si sia mai vistoL’attesa per Il Diavolo Veste Prada 2 non passa solo dal grande schermo, ma anche dal merchandising più inatteso. Approfondimenti e contenuti su Teatro di Fiesole Alessandro Riccio in... Temi più discussi: Alessandro Riccio è... il demonio! Debutta a Fiesole il nuovo spettacolo dell'attore, autore e regista fiorentino; Estate Fiesolana 2026: il programma; L’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino e il mosaico di collaborazioni del Maggio aperto; Yellowjack­ets, Thiele, Augias: una lunga Estate Fiesolana. ALESSANDRO RICCIO, da mar 24 a dom 29/3 Teatro di Fiesole (Firenze) – L’HAI MAI VISTO IL DIAVOLO?politicamentecorretto.com - ALESSANDRO RICCIO, da mar 24 a dom 29/3 Teatro di Fiesole (Firenze) - L’HAI MAI VISTO IL DIAVOLO? politicamentecorretto.com Da Enrico Ruggeri a Gaia Nanni: presentata la nuova stagione del Teatro di FiesoleGrandi ospiti come Fabio Genovesi, Paolo Nori, Alessandro Riccio, Paolo Nani, The Kitchen Company, Cassi e Brizzi, Pupi di Stac, Scuola di Musica di Fiesole e tanti altri Fiesole (Firenze), 14 luglio ... lanazione.it Teatro di Fiesole. . ` al in , propone i suoi brani più amati e alcuni pezzi di cantautori che lo hanno ispirato, riletti in una nuova e suggestiva veste ac - facebook.com facebook #12marzo Ieri al Teatro di #Fiesole presentata la 7ª edizione di #TuttoMeritoMio Il programma di Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo che sostiene gli studenti meritevoli con borse, tutoraggio e opportunità di crescita Investire nello studio significa investir x.com