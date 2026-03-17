Teams | vishing ruba credenziali con Quick Assist

Un attacco di ingegneria sociale sfrutta Microsoft Teams e il servizio Quick Assist, mettendo in allarme il Detection and Response Team di Redmond. I criminali hanno utilizzato chiamate interne per rubare credenziali e compromettere account aziendali, secondo le recenti segnalazioni. L'incidente evidenzia come gli attacchi possano avvenire anche attraverso strumenti di comunicazione normalmente considerati sicuri.

Un attacco di ingegneria sociale tramite Microsoft Teams ha messo in allarme il Detection and Response Team (DART) di Redmond, rivelando come i criminali abbiano sfruttato le telefonate interne per compromettere account aziendali. Il caso riguarda un’azienda cliente colpita da tentativi di vishing che hanno portato all’uso improprio dello strumento Quick Assist. I cybercriminali si sono spacciati per personale del supporto tecnico, riuscendo a ingannare un dipendente dopo due fallimenti precedenti. La vittima, ignara delle intenzioni malevole, ha seguito le istruzioni per avviare l’assistenza rapida, concedendo così l’accesso remoto al proprio computer aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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