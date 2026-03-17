Durante la Festa della Mamma nel Regno Unito, Brooklyn Beckham ha pubblicato un messaggio di auguri rivolto alla suocera, definendola la migliore. Questo gesto ha attirato l’attenzione su una possibile distanza tra lui e il resto della famiglia Beckham, alimentando le incomprensioni già presenti. La pubblicazione ha suscitato discussioni su come si siano sviluppate le relazioni tra i membri della famiglia.

La Festa della Mamma 2026 nel Regno Unito ha messo in luce ancora una volta le tensioni nella famiglia Beckham. Mentre Victoria riceveva auguri affettuosi da marito e figli, il primogenito Brooklyn ha scelto di non menzionarla, concentrandosi invece sulla suocera, Claudia Heffner Peltz. Su Instagram ha pubblicato una foto con la madre della moglie Nicola, scrivendo: “Buon compleanno alla migliore suocera. Ti voglio tanto bene e spero che tu abbia passato una giornata fantastica”. Il gesto di Brooklyn, affettuoso ma carico di distacco, è stato interpretato da molti come l’ ennesima frecciatina verso Victoria, con cui i rapporti restano tesi da anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tanti auguri alla migliore suocera”: la stoccata di Brooklyn Beckham per la Festa della Mamma aumenta la distanza e le incomprensioni con la famiglia

Articoli correlati

Gli auguri di Brooklyn Beckham per la Festa della Mamma non sono per la madre, Victoria BeckhamLa faida interna in casa Beckham sembra non accennare a placarsi; se in occasione della Festa della mamma, che nel Regno Unito si celebra la quarta...

Victoria Beckham e la risposta a Brooklyn: a Parigi la famiglia è unita (con le fidanzate degli altri figli)Per dare un piccolo insight sul momento, la stilista ha pubblicato via Instagram alcune foto e, in particolare, uno scatto che mostrava la famiglia...

Contenuti utili per approfondire Brooklyn Beckham

Temi più discussi: Ero io il mio unico ostacolo. Oggi sono più vivo. Alec Trenta si racconta tra fumetti e transizione di genere; Massimo Moratti ricoverato in ospedale per una polmonite: è in terapia intensiva. Ansia per l'ex patron dell'Inter; Enrica Bonaccorti, il ricordo dell'ex marito ?Arnaldo Del Piave: Con lei amore e intesa per le scelte giuste; Tredici Pietro: Voglio essere me stesso non il figlio di Gianni Morandi. Le canzoni di papà? Me ne ricordo poche.

Brooklyn Beckham fa gli auguri alla suocera: frecciata a Victoria?Brooklyn Beckham ignora Victoria per la Festa della Mamma e dedica un messaggio alla suocera Claudia Peltz. Un gesto che riaccende le tensioni nella famiglia Beckham ... 105.net

Gli auguri di Brooklyn Beckham per la Festa della Mamma non sono per la madre, Victoria BeckhamProsegue il clima di gelo all'interno della famiglia Beckham, con il primogenito Brooklyn che, dopo le esternazioni di inizio anno, non celebra la madre per il giorno della Festa della Mamma. gravidanzaonline.it

La sorella Harper ha scritto: “Buona Festa della Mamma alla mamma migliore di sempre. Grazie per esserci per me, sostenermi e sopportarmi” #BrooklynBeckham #VictoriaBeckham x.com

Nel giorno della Festa della Mamma nel Regno Unito, Brooklyn Beckham ha scelto il silenzio nei confronti della madre Victoria. Il figlio maggiore dell'ex Spice Girl ha invece dedicato un pensiero alla suocera Claudia Peltz - facebook.com facebook