Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri ha commentato a Bruxelles che si punta a rafforzare la presenza di navi militari nel Mar Rosso senza modificare il mandato attuale. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante il Consiglio Affari esteri, senza specificare tempi o dettagli precisi. La questione riguarda l'eventuale aumento della presenza militare nella regione.

Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri a margine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. All’inizio del mese di dicembre, rompendo il riserbo che in questi anni ha caratterizzato la mia attività di magistrato, ho deciso di raccontare la mia storia sulla Verità. Ho scelto di parlare a cuore aperto con i lettori e i cittadini italiani. Nella mia vicenda avevo incrociato uno dei più accesi sostenitori del No al referendum, il senatore dei 5 stelle Roberto Scarpinato, che quando ero pm a Termini Imerese ricopriva il ruolo di procuratore generale di Palermo. Avevo raccontato di come nel corso di una lunga e... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tajani: «Speriamo di rinforzare la presenza di navi militari nel Mar Rosso senza cambiare il mandato»

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