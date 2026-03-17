Svizzera | rete filippina vende bambini a 25 franchi

In Svizzera, una rete criminale con radici nelle Filippine è stata scoperta mentre vendeva bambini a 25 franchi, organizzando violenze sessuali in diretta streaming. Le autorità hanno sequestrato dispositivi e avviato indagini per smantellare questa rete. L’indagine coinvolge diverse forze di polizia, che stanno raccogliendo prove e identificando le persone coinvolte nel traffico illegale di minori.

Un commercio di sofferenza infantile si è rivelato in Svizzera, dove una rete criminale con basi nelle Filippine organizza violenze sessuali in diretta streaming a prezzi stracciati. L’inchiesta ha portato alla luce come genitori e parenti vendano l’integrità dei propri figli per pochi franchi svizzeri, mentre pedofili da tutto il mondo assistono alle torture tramite schermi digitali. Il costo per assistere a uno stupro commesso su un bambino indifeso si aggira intorno ai 25 franchi svizzeri, una cifra irrisoria che rende accessibile l’orrore a chiunque abbia i mezzi necessari. La troupe giornalistica ha viaggiato fino a Manila per ascoltare le testimonianze dirette delle vittime sopravvissute, bambini che oggi cercano di ricostruire una vita dopo aver attraversato l’inferno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svizzera: rete filippina vende bambini a 25 franchi Articoli correlati Bambini violentati in diretta streaming per 25 franchi (meno di 30 euro): l'inchiesta dell'orrore in SvizzeraUn autentico traffico dell'orrore quello emerso da un'inchiesta condotta da Mise au Point, programma d'approfondimento dell'emittente svizzera RTS. Svizzera: Procura chiede cauzione 400mila franchi ai MorettiI procuratori vallesani che indagano sull'incendio di Crans-Montana hanno chiesto che Jessica Maric e Jacques Moretti versino una cauzione di 200000...