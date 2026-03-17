Supplenze docenti 2026 la settimana si apre con nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

La settimana si apre con nuovi interpelli per le supplenze docenti 2026, mirati a trovare insegnanti disponibili. La procedura di interpello, come indicato dall’OM n. 882024, sarà attivata quando le graduatorie risultino esaurite, ovvero quando non ci siano più aspiranti che possano accettare gli incarichi proposti. La richiesta riguarda specificamente le supplenze per l’anno scolastico 202526.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Una raccolta di contenuti su Supplenze docenti

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Supplenze 2025/26: gli INTERPELLI per i docenti [Aggiornato al 16 Marzo] Leggi qui: https://www.scuolalink.it/supplenze-2025-26-lelenco-degli-interpelli-per-docenti-aggiornato - facebook.com facebook

Supplenze: lunedì 16 marzo alcuni docenti prenderanno servizio individuati dalla procedura di interpello. Si tratta di un servizio che sarà ancora possibile inserire nelle GPS per il biennio 2026/27. x.com