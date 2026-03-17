Strazio per l’addio a Giacomo boom incidenti

Negli ultimi mesi, le strade dell’Aretino sono state segnate da diversi incidenti gravi che hanno provocato lutto e dolore tra le comunità locali. La serie di eventi rischia di aumentare la preoccupazione sulla sicurezza stradale, mentre i cittadini si confrontano con le conseguenze di questi tragici episodi. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti della zona.

Negli ultimi mesi le strade dell’Aretino sono state teatro di una serie di tragici incidenti stradali che hanno richiamato l’attenzione sulla sicurezza della viabilità locale. Il 12 marzo, lungo la Chiantigiana, è morto Giacomo Arrighetti, 17enne di Montegonzi, vittima di un frontale con un’auto mentre tornava a casa in scooter. L’impatto, violentissimo, ha proiettato il ragazzo contro il parabrezza del veicolo. Ferito, ma sopravvissuto, il conducente dell’auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia Municipale di Montevarchi, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. L’impatto ha avuto luogo in un tratto rettilineo, in cui la velocità può diventare un fattore determinante nel determinare l’esito degli incidenti, come purtroppo accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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