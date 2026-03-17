In provincia di Mantova, 100 imprese hanno firmato una richiesta di interventi urgenti sulle strade, evidenziando le condizioni critiche delle infrastrutture locali. L’indagine condotta dall’Osservatorio sulla viabilità della CNA rivela come molte strade siano danneggiate e poco sicure, rendendo difficile il normale svolgimento delle attività commerciali e logistiche nella zona.

La provincia di Mantova affronta una sfida quotidiana legata alla qualità delle infrastrutture stradali, come emerge da un’indagine condotta dall’Osservatorio sulla viabilità della CNA. Circa cento imprese associate, tra cui trenta autotrasportatori, hanno segnalato buche, manti dissestati e avvallamenti che minacciano la sicurezza e danneggiano i mezzi. La direttrice Elisa Rodighiero ha coordinato lo studio, evidenziando come la manutenzione ordinaria sia prioritaria rispetto ai grandi progetti infrastrutturali. Mentre la Provincia pianifica investimenti per il rifacimento delle pavimentazioni su arterie principali, gli artigiani chiedono l’accelerazione di opere specifiche: il nuovo ponte tra Ostiglia e Revere, quello di San Benedetto Po atteso da oltre dieci anni e la tangenziale di Goito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strade rotte: 100 imprese mantovane chiedono opere urgenti

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