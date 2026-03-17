Dopo sei mesi, Nicolò, il bambino autistico che aveva lasciato la sua scuola, ha trovato un nuovo istituto che lo ha accolto. Ora può frequentare nuovamente le lezioni e vivere un nuovo percorso educativo. La sua famiglia ha annunciato che il bambino non è più considerato il “bimbo con le ali spezzate” e può lasciarsi alle spalle le tensioni vissute in passato.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo sei mesi Nicolò non è più il ‘il bimbo con le ali spezzate’ e può finalmente mettere alle spalle le tensioni. L’istituto comprensivo Alfano-Quasimodo di Salerno ha deciso di accoglierlo. Sei mesi difficili che hanno visto la sua mamma, Annarita, determinata e sempre in prima linea, che ora parla con serenità di un nuovo avvio. Nicolò ha 13 anni, è un bimbo autistico che negli ultimi 11 anni, grazie a una terapia intensiva riabilitativa sanitaria e sociale, a una progettualità accurata e a obiettivi condivisi, ha conquistato traguardi che sembravano impossibili. Uno dietro l’altro. Frequentava il secondo anno della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, aveva ottimi voti, era ben inserito nei vari ambienti di vita e rappresentava una speranza per tante altre famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Storia a lieto fine per Nicolò, il bambino autistico che aveva lasciato la scuola: un nuovo istituto lo ha accolto

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