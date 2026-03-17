Una donna che ha partorito circa sei mesi fa si rivolge a un medico lamentando di non riuscire a perdere i chili accumulati durante la gravidanza, nonostante abbia smesso di allattare e abbia l’impressione di mangiare moderatamente. La paziente chiede consigli su come poter tornare alla forma precedente senza specificare eventuali abitudini o condizioni mediche.

Buongiorno dottoressa, ho partorito da circa sei mesi, non allatto più ma non riesco a perdere i chili presi in gravidanza, nonostante sembri che io non mangi nulla di eccessivo. Potrebbe essere un problema di metabolismo rallentato? Come posso riattivarlo con l’alimentazione senza fare diete drastiche che mi toglierebbero le energie per gestire il piccolo? Grazie se vorrà rispondermi. Buongiorno signora, è una domanda un poco troppo generica per poter rispondere in modo puntuale. Innanzitutto prima di pensare a un blocco del metabolismo bisognerebbe effettivamente analizzare la sia alimentazione e verificare che sia ben fatta. Assolutamente no a diete drastiche, punterei quindi verso un’alimentazione corretta ed equilibrata. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Sto allattando e non riesco a perdere i chili della gravidanza: cosa posso fare?”

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