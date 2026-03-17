Steward scambia raccattapalle per un invasore e lo porta via dal campo

Durante il derby tra Dundee FC e Dundee United, nella Scottish Premiership, un steward ha scambiato un raccattapalle per un invasore e lo ha accompagnato fuori dal campo. L’episodio è avvenuto nel corso della partita, creando sorpresa tra i presenti. La scena ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, lasciando parlare di sé come di un momento insolito durante la partita.

Finale incredibile nel derby tra Dundee FC e Dundee United, match della Scottish Premiership, il massimo campionato scozzese. Dopo il gol che scatena l’esultanza dei tifosi a Dens Park, la curva esplode tra salti e abbracci. Nel caos dell’esultanza, però, uno steward afferra un raccattapalle scambiandolo per un invasore e lo trascina via dal campo. Il video è diventato subito virale. (X@DundeeDerry). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Steward scambia raccattapalle per un invasore e lo porta via dal campo Articoli correlati “Lo steward ha bussato alla porta gridando ‘fuoco, fuoco’, poi l’acqua ha iniziato a entrare nella cabina e abbiamo pensato che la nave stesse affondando”: panico durante la crocieraLa nave stava navigando nelle acque del Sudamerica quando un guasto a una condotta idrica ha provocato allagamenti in diverse cabine e in un... Neto e la squalifica: lo spintone al raccattapalle dopoIl giovane attaccante Pedro Neto, reduce di una sconfitta per 5-2 contro il Paris Saint-Germain nella finale della Champions League giocata ieri...