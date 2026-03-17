Steven Basalari pensa di lasciare Pechino Express | Prendiamo un aereo in business e andiamo via

Steven Basalari, concorrente di Pechino Express 2026, ha dichiarato di voler lasciare il programma, affermando di considerare l’ipotesi di prendere un volo in classe business per andarsene. Davanti alle prime difficoltà, l’imprenditore si è rivolto ai compagni di viaggio spiegando che non si sentiva obbligato a proseguire e che preferiva abbandonare la gara e partire per una destinazione piacevole.

Steven Basalari ha pensato di ritirarsi da Pechino Express 2026. Davanti alle prime difficoltà, l'imprenditore si è sfogato: "Non siamo obbligati a rimanere qui, prendiamo un aereo in business e andiamo in un bel posto". Era stato lui in realtà a voler partecipare al programma per riconquistare la ex Viviana Vizzini, con cui fa coppia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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