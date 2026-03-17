Dopo l’ultima puntata di iMPACT, si confermano alcune figure chiave nel roster TNA, tra cui Steve Maclin e Rosemary. Questi due atleti sono stati riconfermati come protagonisti principali della prossima card di Sacrifice, mentre la costruzione dell’evento prosegue. La programmazione continua a delinearsi con attenzione su questi nomi, confermando il loro ruolo centrale nel cartellone.

La costruzione della card di Sacrifice continua e dopo l’ultima puntata di iMPACT, ritroviamo alcune importanti certezze inerenti il roster TNA. Ho adorato, letteralmente adorato il confronto verbale tra Steve Maclin e Mike Santana. Finalmente vediamo un heel ben ricostruito, con le giuste motivazioni – fatte a lungo termine, dato che le trascinano da Genesis – e reintegrato nel giusto modo all’interno del roster, sfruttando quindi in modo opportuno i ruoli dirigenziali on screen ricoperti da Daria Rae e Santino Marella. Ecco, forse la federazione numero uno al Mondo, la WWE, dovrebbe prendere esempio da storie di questo tipo, piuttosto che ripetere in modo continuo, di settimana in settimana, segmenti parlati e non sempre con le giuste persone coinvolte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Steve Maclin e Rosemary, le certezze assolute per la TNA

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