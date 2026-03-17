È stata attivata una stazione mobile dei Carabinieri nella zona della stazione ferroviaria di Ravenna. La nuova postazione mira a rafforzare il presidio e la sicurezza dell’area, secondo quanto dichiarato dal vicesindaco. La presenza dei Carabinieri in questa zona rappresenta un intervento concreto per migliorare la vigilanza nel quartiere. La stazione mobile si aggiunge alle misure già adottate per garantire maggiore tutela pubblica.

Entra in funzione la stazione mobile dei Carabinieri nella zona della stazione ferroviaria di Ravenna, "una misura importante per rafforzare il presidio e la sicurezza dell’area", sottolinea il vicesindaco Eugenio Fusignani, che va nella direzione auspicata dal Comune. Fusignani, vicesindaco con delega alla sicurezza scrive: "Nel luglio scorso insieme al sindaco Barattoni e al comandante della Polizia locale Giacomini, avevamo avanzato al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica la proposta di istituire presidi fissi, cioè forme di pattugliamento statico nell’area della stazione. In particolare avevamo ipotizzato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione mobile carabinieri. Fusignani: "Misura importante per l’area Isola San Giovanni"

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