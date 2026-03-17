Stangata carburanti Gli effetti della guerra Diesel sopra i 2 euro in quasi tutti i gestori

In tutta Italia, i prezzi dei carburanti sono aumentati significativamente a causa della guerra, con il diesel che in quasi tutte le stazioni supera i 2 euro al litro. I consumatori si trovano a fronteggiare costi più alti ogni volta che fanno rifornimento, mentre le compagnie petrolifere registrano aumenti continui. La situazione si riflette su tutta la rete di distribuzione e riguarda sia le aree urbane che quelle rurali.

"Spendi spandi, spandi spendi effendi", cantava tanti anni fa un Rino Gaetano in abiti coloniali, in un celebre brano che riprendeva gli effetti della " crisi petrolifera " del 1973. Erano gli anni delle "domeniche ecologiche": tante cose sono cambiate tante da allora, ma gli "effendi" (ossia i cittadini) continuano a spendere e non poco, per la benzina ma soprattutto per il diesel. "Colpa" degli effetti della guerra in Medio Oriente, a seguito dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran e della conseguente situazione dello stretto di Hormuz, dal quale transita il 20% del petrolio mondiale? Oppure si tratta ancora di speculazione da parte... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stangata carburanti. Gli effetti della guerra. Diesel sopra i 2 euro in quasi tutti i gestori Articoli correlati Stangata carburanti in Sicilia: benzina oltre 1,80 euro, diesel vicino ai 2 euroContinua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in diverse zone del Paese supera oggi al self la soglia di 1,8... Stangata carburanti in Sicilia: benzina oltre 1,80 euro, schizza anche il prezzo del dieselContinua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in diverse zone del Paese supera oggi al self la soglia di 1,8... Tutto quello che riguarda Stangata carburanti Temi più discussi: Stangata carburanti. Gli effetti della guerra. Diesel sopra i 2 euro in quasi tutti i gestori; Carburanti e bollette, ecco la stangata; Guerra in Iran, stangata su bollette e carburante: fino a 540 euro in più a famiglia; Bollette, incubo stangata: Rincari fino a 650 euro. Stangata carburanti. Gli effetti della guerra. Diesel sopra i 2 euro in quasi tutti i gestoriIeri nei self si andava da un massimo di 2,149 euro al litro ad un minimo di 1,999, prezzo però applicato solo in tre impianti su un totale di 51 . lanazione.it La guerra in Iran presenta il conto: per gli italiani stangata su benzina e bollette da 14 miliardiConfesercenti stima in 14 miliardi l'impatto della guerra in Italia sulle famiglie italiane, a causa dei maggior costi su benzina e bollette. lanotiziagiornale.it Pasqua 2026, una stangata dietro l'altra tra rincari per carburanti, aerei e per le "tradizioni": come difendersi dalla "shrinkflation" A due settimane dalla festa, voli e treni più cari e dolci in rialzo: prezzi dinamici, rincari fino al +40% Leggi l’articolo completo al link - facebook.com facebook Guerra, stangata sui carburanti. Le imprese di logistica: “Un camion spende mille euro in più” x.com