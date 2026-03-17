Stangata alla camorra a Napoli 11 arresti | gestivano lo storico spaccio di cocaina nella piazza 111

A Napoli, sono stati arrestati undici membri di un clan camorrista coinvolti nello spaccio di cocaina nella zona di piazza 111. Le operazioni di polizia hanno portato alla cattura di queste persone, che si occupavano di gestire e controllare il mercato della droga nel quartiere. L’azione delle forze dell’ordine ha messo fine a questa attività illecita nel cuore della città.

È di 11 persone sottoposte a custodia cautelare il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro un’associazione camorristica attiva nello spaccio di cocaina a Napoli. Gli arresti sono stati eseguiti nel quartiere Secondigliano, dove gli indagati, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gestivano la cosiddetta “piazza 111” per finanziare i clan Vanella Grassi e Licciardi. Le indagini Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Secondigliano. Le indagini hanno coperto un arco temporale che va da marzo 2022 a maggio 2023,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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