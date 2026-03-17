Sta per lanciarsi nel vuoto Salvata da tre agenti

Una donna stava per gettarsi dal balcone, ma è stata afferrata da tre agenti che sono riusciti a salvarla mentre stava cadendo. L’episodio si è verificato dopo una lite avvenuta poco prima tra le mura di casa. I soccorritori sono intervenuti in tempo per impedire che si verificasse il peggio. La donna è stata tratta in salvo e portata in un luogo sicuro.

di Renzo Sanna L’hanno afferrata in tre proprio mentre cadeva dal balcone, spinta da uno stato mentale alterato da una lite avvenuta poco prima tra le mura domestiche. Così tre agenti del commissariato di Polizia di Imola hanno salvato una giovane donna del Circondario imolese che dopo aver litigato col compagno e in preda ad una irrefrenabule agitazione era pronta ormai a lanciarsi nel vuoto. L’hanno tirata su, abbracciata, confortata: lei, in lacrime, a questo punto si è fatta aiutare e li ha ringraziati più volte, ammettendo che lasciarsi andare così non è il modo di affrontare le difficoltà. È successo qualche giorno fa in un paese del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sta per lanciarsi nel vuoto. Salvata da tre agenti Articoli correlati Capodanno da brividi: Carabinieri salvano un uomo che voleva lanciarsi nel vuotoLa Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto una telefonata intorno alle 05:30 da un familiare disperato. Scavalca il guardrail e minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvato da due personeTempo di lettura: 2 minutiSventato un tentativo di suicidio nella giornata di lunedì attorno alle ore 13 circa. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sta per lanciarsi nel vuoto Salvata da... Discussioni sull' argomento Sta per lanciarsi nel vuoto. Salvata da tre agenti; Taranto, minaccia di lanciarsi dal muro della Villa Peripato: salvata una giovanissima; Tenta di lanciarsi dal parapetto della Villa Peripato: salvata dai Falchi della Squadra Mobile; Avellino: tenta di lanciarsi dal cavalcavia, salvato da automobilista. Va a riprendere il figlio e l'ex marito la pesta: salvata da un passante La donna chiama i carabinieri... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook