Spotify introduce nuove funzionalità su Wear OS, consentendo agli utenti di controllare la musica con gesti, impostare timer e gestire le playlist direttamente dal proprio orologio intelligente. La novità permette di avere un controllo più immediato e pratico senza dover aprire l’app sul telefono, migliorando l’esperienza d’uso degli utenti che ascoltano musica durante le attività quotidiane.

Spotify sta per trasformare radicalmente l’esperienza musicale su orologi intelligenti dotati del sistema operativo Wear OS. L’aggiornamento in arrivo introduce una navigazione basata sui gesti, copertine ingrandite e un controllo remoto completo senza bisogno dello smartphone. L’obiettivo dichiarato è semplificare l’interazione: meno tocchi, menu più puliti e comandi immediati per gestire la riproduzione mentre si cammina o si fa sport. Il lancio è imminente e richiederà l’ultima versione dell’app scaricata dal Google Play Store. La rivoluzione dei gesti: swipe down e up ridefiniscono l’interfaccia. Il cuore della novità risiede nel modo in cui l’utente interagisce con lo schermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spotify su Wear OS: gesti, timer e controllo totale

Articoli correlati

Spotify prova un look audace per la app wear osSpotify sta sperimentando una schermata Now Playing minimale su dispositivi con Wear OS, rilevata su una Galaxy Watch 7 con One UI 8 Watch.

Wear os smartwatch con controlli a gesti sul polso che dura per giorniall’evento di apertura del m wc 2026, è stata presentata la versione globale di xiaomi watch 5, offrendo una svolta nel modo di interagire con lo...

Altri aggiornamenti su Spotify su Wear OS gesti timer e...

Spotify rivoluziona l'app su Apple Watch: ecco come cambiaSpotify rinnova l’app per smartwatch Wear OS: nuova navigazione a gesti, copertine grandi e accesso rapido a Home, Ricerca e Libreria. smartworld.it

Spotify cambia tutto su smartwatch: ora la musica si controlla cosìUsare la musica dallo smartwatch non è più un semplice ripiego, perché con il nuovo aggiornamento di Spotify su Wear OS cambia proprio il modo in cui si interagisce con l’app, rendendola più immediata ... msn.com