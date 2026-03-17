Spotify ha iniziato a sviluppare una versione beta della sua app per supportare gli occhiali Android XR. La compagnia sta lavorando per adattare il suo servizio di streaming musicale a questi dispositivi indossabili, che combinano funzionalità di realtà aumentata e virtuale. La notizia conferma l’interesse di Spotify nel portare la musica anche su piattaforme di nuova generazione.

L’app di streaming musicale sta preparando il terreno per l’arrivo degli occhiali smart con Android XR. Il codice beta rivela funzioni specifiche come la visualizzazione dei testi e lo stato della riproduzione direttamente sulle lenti. Questa integrazione non è ancora attiva, ma segnala una strategia precisa: essere pronti al lancio di massa del nuovo hardware. Google e Samsung stanno sviluppando dispositivi che proiettano l’esperienza dallo smartphone verso le lenti, richiedendo sempre la presenza del telefono. L’architettura ibrida tra telefono e lente. La tecnologia dietro questi nuovi dispositivi si basa su un modello di elaborazione distribuita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spotify si prepara agli occhiali Android XR: codice beta

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