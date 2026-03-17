Sporting rimonta clamorosa! Bodo Glimt ko 5-0 | gli highlights

All’Estádio José de Alvalade, SportingLisboa ha messo a segno una rimonta sorprendente battendo il Bodo Glimt con un punteggio di 5-0. La squadra portoghese ha concluso con successo la partita, interrompendo così la corsa europea del Bodo Glimt, che aveva già eliminato l’Inter nel suo percorso. Gli highlights della partita mostrano una prestazione convincente del SportingLisboa.

Si interrompe all’Estádio José de Alvalade la favola europea del BodoGlimt, protagonista di un cammino sorprendente culminato anche con l’eliminazione dell’Inter. Lo Sporting riesce dove i nerazzurri avevano fallito: dal 3-0 dell’andata al 5-0 del ritorno, conquistando l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Gonzalo Inacio, Pedro Gonçalves e Luis Suarez hanno pareggiato il risultato, Araujo e Nel ai supplementari hanno messo la firma sul sorpasso: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sporting, rimonta clamorosa! Bodo Glimt ko 5-0: gli highlights Articoli correlati Impresa Sporting, eliminato il Bodo Glimt: rimonta da sognoImpresa dello Sporting che rimonta il Bodo Glimt e, dopo la sconfitta per 3-0 dell’andata, riesce a battere i norvegesi per 5-0 arrivando ai... Champions League, rimonta Sporting: 5-0 al Bodo Glimt e pass per i quartiImpresa straordinaria dello Sporting Lisbona, che ribalta il pesante 3-0 subito all’andata contro il Bodo Glimt e travolge i norvegesi con un... Tutto quello che riguarda Bodo Glimt Temi più discussi: Ottavi: Real, Bodo e Psg dilagano, Arsenal salvo allo scadere; Inter-Bodo Glimt 1-2, le pagelle: Akanji (4,5) errore grave, Thuram (5) non vede la porta, Barella (5,5); Champions gratis su Cielo TV mercoledì 18/03: ecco la partita; Champions League, tutti i verdetti degli ottavi di finale e le squadre qualificate ai quarti. Psicodramma Bodo, rimonta Sporting in Champions: 5-0 e norvegesi eliminati(Adnkronos) - Psicodramma Bodo/Glimt in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, i norvegesi, mattatori dell'Inter nei playoff della massima competizione europea, hanno subito la clamorosa rimonta de ... msn.com Champions League, rimonta Sporting: 5-0 al Bodo Glimt e pass per i quartiSporting's Luis Suarez (AP Photo/Ana Brigida) Impresa straordinaria dello Sporting Lisbona, che ribalta il ... msn.com Rimonta epica dello #Sporting: 5-0 (dopo i supplementari) al #BodoGlimt. Il sogno dei norvegesi termina x.com Mentre l'Italia del calcio leccarsi le ferite, da Lisbona arriva una lezione di "garra" e tattica che fa malissimo. Lo Sporting ribalta il Bodo Glimt con un 5-0 senza appello, cancellando il 3-0 dell'andata e volando ai quarti di Champions League. - facebook.com facebook