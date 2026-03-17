Sporting Lisbona-Bodo Glimt Champions League 17-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici I Leões cercano la rimonta al Josè Alvalade

Da infobetting.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Sporting Lisbona affronta il BodoGlimt nel ritorno degli ottavi di Champions League, con in campo formazioni ufficiali e quote svelate. La squadra portoghese, dopo aver perso la gara d’andata, cerca di invertire il risultato al Josè Alvalade. La partita si gioca il 17 marzo 2026 alle 18:45 e rappresenta un'occasione importante per i Leoni di tentare la rimonta.

Lo Sporting Lisbona sta disputando una stagione ricca di vittorie e soddisfazioni ma il rischio di uscire agli ottavi della Champions League è concreto: dopo un ottimo cammino nella fase campionato, infatti, i Leoni hanno perso malamente la gara d’andata degli ottavi di finale, contro il BodoGlimt. La squadra scandinava non è più una sorpresa:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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