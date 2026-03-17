Sporting Braga-Ferencvaros Europa League 18-03-2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici I Guerrieri cercano la partita perfetta

Da infobetting.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incontro tra Sporting Braga e Ferencvaros si svolgerà il 18 marzo 2026 alle 16:30, valido per gli ottavi di finale di Europa League. Lo Sporting Braga, che ha concluso la fase a gironi al sesto posto, si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di affrontare la partita al meglio. Le formazioni e le quote sono già state pubblicate, e i pronostici sono in corso di aggiornamento.

Lo Sporting Braga ha disputato una splendida prima fase di Europa League: si è classificato al sesto posto e si è guadagnato l’accesso diretto agli ottavi di finale. Il rischio di rovinare tutto il lavoro fatto è però molto concreto: nella gara di andata di questa ronda, infatti, ha perso con un secco 2-0 contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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