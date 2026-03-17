Sporting Braga-Ferencvaros Europa League 18-03-2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici I Guerrieri cercano la partita perfetta

L’incontro tra Sporting Braga e Ferencvaros si svolgerà il 18 marzo 2026 alle 16:30, valido per gli ottavi di finale di Europa League. Lo Sporting Braga, che ha concluso la fase a gironi al sesto posto, si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di affrontare la partita al meglio. Le formazioni e le quote sono già state pubblicate, e i pronostici sono in corso di aggiornamento.

Lo Sporting Braga ha disputato una splendida prima fase di Europa League: si è classificato al sesto posto e si è guadagnato l’accesso diretto agli ottavi di finale. Il rischio di rovinare tutto il lavoro fatto è però molto concreto: nella gara di andata di questa ronda, infatti, ha perso con un secco 2-0 contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sporting Braga-Ferencvaros (Europa League, 18-03-2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici. I Guerrieri cercano la partita perfetta Articoli correlati Ferencvaros-Sporting Braga (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per i GuerrieriLo Sporting Braga ha disputato un’ottima prima fase di Europa League: il sesto posto ha significato accesso diretto agli ottavi di finale. Ferencvaros-Sporting Braga (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per i GuerrieriLo Sporting Braga ha disputato un’ottima prima fase di Europa League: il sesto posto ha significato accesso diretto agli ottavi di finale. Aggiornamenti e notizie su Sporting Braga Ferencvaros Europa... Temi più discussi: Ferencvárosi TC - Braga (2-0) Europa League 2025; Ferencváros - Sporting Braga : 2 - 0 (Europa League): cronaca, tabellino e statistiche; Europa League: preview Ferencváros-Braga; SC Braga x Ferencváros - Retrospecto, escalações e onde assistir. Pronostico Ferencvaros vs Braga Europa League 12 Marzo 2026Pronostico Ferencvaros vs Braga in Europa League. Analisi delle statistiche, forma delle squadre, fattore campo e previsione ... europacalcio.it Formazioni Ferencváros - Sporting BragaEuropa League 2025/2026, Ottavi di finale. Le ultime notizie sulla partita Ferencváros-Sporting Braga: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it SPORTING BRAGA: CHE BOTTA! Lo Sporting Braga resta una squadra molto discontinua e perde 2-0 in Ungheria contro il Ferencvaros negli ottavi di Europa League, un risultato che rischia di bruciare l’obiettivo europeo a cui il Braga tiene molto Decidono K - facebook.com facebook