Sport is my life Larissa Iapichino

Larissa Iapichino, atleta italiana, si distingue per il sorriso e la determinazione. Durante le competizioni, mostra sempre uno sguardo rivolto avanti, pronto a affrontare le sfide future. È considerata una delle figure più rilevanti nel panorama dell’atletica leggera in Italia, grazie alle sue prestazioni e alla presenza costante nelle manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

Sorridente, determinata e con lo sguardo già rivolto al futuro: Larissa Iapichino si conferma una delle protagoniste più luminose dell’atletica italiana contemporanea. Nell’intervista rilasciata a Sportface, per Sport is my life, l’azzurra si racconta con autenticità, ripercorrendo un cammino fatto di talento, lavoro e continua evoluzione. Dai primi passi nella ginnastica fino alla scoperta dell’atletica, nata quasi per caso dopo aver assistito a una gara dei 10.000 metri femminili, il percorso di Larissa è stato segnato da una crescita costante e consapevole. Una carriera già impreziosita da traguardi importanti, come il record mondiale Under 20 nel 2021 e il prestigioso salto da 7. 🔗 Leggi su Sportface.it

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