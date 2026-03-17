Sport in tv oggi martedì 17 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 17 marzo, la programmazione sportiva si concentra su diverse discipline trasmesse in diretta sia in TV che in streaming. OA Sport fornisce una guida dettagliata con gli orari di inizio e i canali di trasmissione per gli eventi in programma, consentendo agli appassionati di seguire le competizioni senza perdere nessuna fase. La copertura comprende varie discipline sportive, garantendo aggiornamenti puntuali sull’intera giornata.

Oggi, martedì 17 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul Premondiale di basket femminil e con l’ Italia che, ottenuta la qualificazione alla fase finale della rassegna iridata, vuol chiudere in bellezza nella sfida contro il Senegal. In primo piano poi i Mondiali di curling femminile: le azzurre saranno opposte alle fortissime canadesi e alla Norvegia per continuare a sperare di proseguire nel proprio cammino. In evidenza l’Eurolega, l’Eurocup... 🔗 Leggi su Oasport.it

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