Spietato o fine intellettuale? Chi è Ali Larijani il fedelissimo di Khamenei dato per morto

Ali Larijani è un politico iraniano di rilievo, coinvolto in questioni di alto livello nel sistema di Teheran. Israele ha annunciato di averlo colpito in un raid a Teheran, ma l’Iran non ha confermato ufficialmente la sua morte. La sua figura viene descritta come spietata o intellettuale, con ruoli che spaziano tra il compromesso e la durezza politica. La sua sorte rimane incerta.

Politico spietato o fine intellettuale, uomo del compromesso o volto duro del sistema iraniano. La figura di Ali Larijani, che Israele sostiene di aver ucciso in un raid a Teheran ma la cui morte non è stata confermata ufficialmente dall’Iran, resta complessa e sfaccettata. Negli ultimi mesi è stato indicato da più parti come uno dei protagonisti della repressione delle proteste interne, ma allo stesso tempo anche come uno dei pochi esponenti del sistema capaci di mediare tra le diverse anime del potere iraniano. Il ruolo chiave nel sistema iraniano. Nominato capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale in una fase estremamente delicata per la Repubblica islamica, Larijani rappresentava una figura di collegamento tra apparato politico e struttura militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spietato o fine intellettuale? Chi è Ali Larijani, il fedelissimo di Khamenei dato per morto Articoli correlati Chi è Ali Larijani, il segretario del Consiglio di Sicurezza iraniano dato per morto da IsraelePer anni considerato una delle figure più pragmatiche e influenti dell’establishment iraniano, Ali Larijani – che Israele sostiene di aver ucciso –... Chi sarà il successore di Ali Khamenei in Iran, da Ali Larijani alle alternative con Trump sullo sfondoMentre crescono di numero le indicazioni che affermano la notizia che Ali Khamenei sarebbe morto, si rincorrono anche le speculazioni sul suo... Altri aggiornamenti su Ali Larijani Discussioni sull' argomento Tre nuove foto di partigiani al Sacrario dei Caduti in piazza Nettuno; Pastore tedesco finisce nel canale irriguo: lo salva un soccorritore acquatico dei vigili del fuoco; Oltre 13milioni di turisti in Emilia-Romagna nel 2025, anno record.Più in Appennino che in Riviera; A Taormina Dolce & Gabbana firmano una serie di eventi esclusivi dal 12 al 16 luglio. Spietato o fine intellettuale? Chi è Ali Larijani, il fedelissimo di Khamenei dato per mortoPolitico spietato o fine intellettuale, uomo del compromesso o volto duro del sistema iraniano. La figura di Ali Larijani, che Israele sostiene di aver ucciso ... thesocialpost.it È il ministro della Difesa israeliano Katz a sciogliere i dubbi sulla sorte di Ali #Larijani dopo il raid notturno sull'Iran. "Sono appena stato informato dal capo di Stato maggiore che il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Larijani e il capo dei Basij sono - facebook.com facebook Israele uccide Ali Larijani e il comandante Soleimani #guerrairan x.com