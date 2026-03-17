Spezia | gara trenini annullata torna tutto da capo

La macchina amministrativa della Spezia ha deciso di annullare il secondo bando per i trenini turistici, interrompendo così il processo in corso. Di conseguenza, si torna a considerare le domande già presentate nel primo avviso, risalente a giugno 2025. La decisione ha portato a una sospensione temporanea dell’iter di assegnazione dei trenini e ha riavviato le valutazioni delle richieste precedenti.

La macchina amministrativa della Spezia si è fermata bruscamente: il secondo bando per i trenini turistici è stato annullato e si torna indietro, alla valutazione delle domande presentate nel primo avviso di giugno 2025. Questa inversione di rotta è stata formalizzata con la determina dirigenziale numero 1041 del 16 marzo 2026, scaturita direttamente dalle sentenze emesse dal Tar Liguria un mese fa a favore delle imprese ricorrenti. Il meccanismo giuridico che ha bloccato l’assegnazione. Tutto nasce da una procedura iniziata nel giugno del 2025, dove tutte le domande pervenute erano state escluse dall’amministrazione comunale. Per tentare di sbloccare la situazione, fu lanciato nell’ottobre dello stesso anno un nuovo avviso pubblico con requisiti ampliati, pensato proprio per ovviare al fallimento della prima gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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