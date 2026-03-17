Il Comune di Castiglione del Lago ha annunciato l’apertura del bando regionale “Umbria per la Vita” che prevede un contributo di 500 euro una tantum destinato alle spese di cura dei figli. La misura mira a offrire un sostegno diretto alle giovani famiglie e alle madri con figli minori. Il contributo sarà erogato a chi presenterà domanda secondo i criteri stabiliti dal bando.

Sostegno concreto alla natalità e alle giovani famiglie: il Comune di Castiglione del Lago annuncia l’apertura del bando regionale “Umbria per la Vita“, una misura che prevede l’erogazione di un contributo una tantum di 500 euro per le spese di cura dei figli. Il provvedimento si rivolge ai genitori, inclusi adottivi e affidatari, residenti in un comune umbro e in possesso di un Isee ordinario o corrente non superiore ai 30.000 euro. La platea dei beneficiari comprende i nati nel corso di tutto il 2025 e, con una clausola retroattiva, i bambini nati tra il 21 settembre e il 31 dicembre 2024 che non avevano avuto accesso ai precedenti indennizzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spese di cura per i figli. Contributo di 500 euro

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